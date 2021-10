Maria Latella intervista l'ex ministro Paola Severino: lunedì alle 14.30 su SkyTg24

Torna lunedì alle 14.30 su Sky TG24 “L’Intervista” di Maria Latella, ma con un nuovo inizio. Questa volta sarà un ciclo di incontri ad ‘effetto D’, con donne che rappresentano, ciascuna nel suo campo, un’eccellenza italiana. “Indietro non si torna. C’è bisogno del talento, dell’energia e della passione delle donne per garantire la crescita del Paese” osserva la conduttrice.

Le polemiche di questi giorni sulle donne che non sarebbero abbastanza “spavalde” per farsi strada nella vita come gli uomini, “si scontrano – dice ancora Latella - con una realtà ancora non abbastanza nota: l’Italia possiede una ampia offerta di talenti femminili, basta volerli vedere”. L’Intervista ad “effetto D” sarà un viaggio attraverso generazioni diverse. Si comincia con Paola Severino, avvocato di fama, già ministro della Giustizia, vicepresidente dell’Università Luiss e appena nominata da Mario Draghi Presidente della Scuola Nazionale Amministrazione, uno dei luoghi di maggior prestigio per la formazione della classe dirigente del Paese.

Dopo anni di interviste ai più importanti esponenti politici, dunque, Maria Latella porta in tv e su Sky TG24 la sua conoscenza del mondo delle donne, approfondita prima con la direzione del settimanale “A” e poi col programma radiofonico “Nessuna è perfetta” su Radio24. Prima di tornare alla politica con “L’Intervista” classica, Maria Latella e “Versione D” ospiteranno donne note ma anche nomi per ora poco conosciuti. Persone competenti che da poco hanno raggiunto posizioni finora esclusivamente maschili. Fra di loro, una per tutte: Gelsomina Vigliotti, neo nominata vicepresidente della Bei, la Banca europea degli investimenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA