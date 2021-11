L'auto sbanda e finisce su un albero, morte due ragazze: Paola aveva 21 anni, Marialuisa 20

Tragico incidente tra due auto nel ferrarese: due ragazze, Paola Carrozza di 21 anni e Marialuisa Sibilio di 20 anni, entrambe di Argenta (Ferrara) sono morte dopo uno schianto avvenuto ieri sera intorno alle 20 in via Matteotti. Ferita anche una terza giovane che era con loro in auto, e in modo non grave anche un uomo che viaggiava sull'altra vettura.

Paola e Marialuisa viaggiavano a bordo di una Mitsubishi Colt guidata da un'altra ragazza, ricoverata all'ospedale di Cona. L'altra vettura coinvolta è una Hyundai Kona. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118. I carabinieri stanno indagando per capire meglio la dinamica di quanto avvenuto.

L'uomo alla guida dell'altra auto è Michele Villani, meccanico residente nel ravennate, che al quotidiano Il Resto del Carlino ha raccontato com'è andata: «Ho visto l'auto che sbandava all'altezza della curva, poi ha invaso la mia corsia. Ho fatto il possibile per evitarla ma alla fine ci siamo urtati, poi la loro auto si è girata ed è andata a finire contro il platano. E' stato terribile». L'uomo ne è uscito praticamente illeso.

