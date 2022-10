Paola muore a 44 anni, l'ultimo saluto social è straziante: «La vita è breve, non sprecatela in inutili screzi»

di redazione web

«La vita è breve, non sprecatela in inutili screzi, ma dipingetela di colori vivaci! Ricordatevi di me, con Amore Paola». Queste le parole strazianti di Paola Bona. Un ultimo saluto al mondo dei social e non solo per dire addio. Paola è morta a 44 anni dopo aver combattuto contro una malattia che non le ha lasciato scampo.

Una vita per gli altri

Artista, pittrice, molto conosciuta nel bellunese e non solo. Originaria di Tambre, si era trasferita a Sedico, in provincia di Belluno, insieme al marito. Le suee opere sono state esposte in diversi comuni della zona e ha collaborato con il Circo Mario Morales, ma non solo. Il suo impegno nel sociale non è mai venuto meno e si è contraddistinta anche in diverse opere di volontariato. Paola Bona è morta e ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di molti, dopo aver speso la sua vita in favore degli altri.

«Abbiamo perso una bella persona - spiega la presidente del Circolo Francesco Lauria Pinter -, una socia disponibile, gentile e discreta che ,con delicatezza, ha saputo porre sulle tele il suo sentire, la propria visione del mondo in modo assolutamente autonomo e riconoscibile, il che l’ha resa 'Artista'». Ma i messaggi di dolore per la sua scomparsa sono tantissimi, tutti in ricordo di una donna che fino all'ultimo ha lottato a denti stretti.

