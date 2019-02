Pamela Mastropietro, Oseghale a processo: la mamma in aula con la foto della figlia

Ci dicono che creiamo disturbo e che non possiamo sostare in mezzo alla strada, vorremo fare una manifestazione silenziosa», afferma Maricetta Tirrito, sottolineando che le è stato notificato un provvedimento del questore che impedisce, per questioni di sicurezza, il sit-in davanti all'entrata del tribunale autorizzandola invece alcuni metri dopo. Ma i manifestanti non ci stanno: «è una vergogna», sottolineano. Il gruppo ha così atteso l'arrivo dei genitori di Pamela e lanciato in aria i palloncini: gli attivisti pro Pamela hanno deciso di non spostare il sit-in dall'ingresso e hanno invece scelto di entrare in aula per partecipare all'udienza.

L'imputato. «Non sono stato io. Non l'ho violentata, non l'ho uccisa. Voglio pagare solo per quello che ho fatto, non per ciò che non ho commesso». Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, affida all'Adnkronos la sua dichiarazione di innocenza tramite il suo legale, avvocato Simone Matraxia. Questa mattina in Corte d'assise a Macerata è in programma la prima udienza del processo a carico di Oseghale. Quest'ultimo, spiega il legale, «respinge le accuse relative all'omicidio ed alla violenza sessuale. C'è poi l'aspetto che riguarda la cessione della droga e per questa circostanza è pendente un altro procedimento. Noi -aggiunge Matraxia- sosteniamo che la morte della ragazza sia stata causata da intossicazione acuta da stupefacenti e non per le coltellate», i cui segni invece sarebbero invece da attribuire al tentativo di sezionamento del cadavere.