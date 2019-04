Pamela, 37enne incinta, scopre di avere il cancro. Decide di partorire, ma adesso è grave: «Per salvarla servono 500mila euro»

Ultimo aggiornamento: 21:37

, 37enne di Montefalco (Perugia), è davvero una mamma-coraggio. La ragazzaNonostante le sofferenze, Pamela ha deciso di portare a termine la gravidanza e lo scorso novembre ha dato alla luce il. Ma adessoAlla ragazza è stato diagnosticato undi tipo aggressivo e nonostante i cicli di chemioterapia, le condizioni di Pamela sono gravi. La chemio non starebbe dando gli effetti sperati e l'unica speranza per la ragazza è unao, che potrebbe costare fino a. La famiglia disperata ha lanciato la raccolta fondi suEcco l'appello dei suoi parenti e amici: «questo non le ha impedito di donare la vita al suo piccolo pur subendo i primi cicli di chemioterapia con il suo Nicola in grembo. Non si è fermata, non si è arresa, Nicola è nato il 13 novembre 2018, ora ha quattro mesi e sta bene».Ma Pamela è ancora in ospedale: «È stata anche candidata a sottoporsi a una nuova terapia sperimentale chiamata CAR-T, presso l’ istituto tumori di Milano, ma purtroppo, questa cura non è ancora fruibile in Italia. Solo pochissimi casi possono essere trattati, principalmente pediatrici, per gli altri ad oggi non si sanno né i tempi, ne i modi con i quali si potrà accedere e le liste sono lunghissime., dove sono in corso sperimentazioni, per tentare la cura CAR-T.».E concludono: «Per noi queste cure sono economicamente inaccessibili e proprio per questo l'unica possibilità che abbiamo è quella di unire le forze e chiedere aiuto, sperando che». Aiutiamo Pamela.