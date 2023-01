«Palpeggiata al seno dal dentista durante la visita»: la denuncia di una 38enne. E il medico va a processo

di Redazione web

Avrebbe palpeggiato al seno la paziente seduta sulla poltrona, che in quel momento si stava sottoponendo alle cure del dentista. A denunciare lo stesso professionista che la stava curando, è una paziente di 38 anni di Vicenza, che subito dopo le cure, uscendo dallo studio si è recata dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia.

Toccata al seno

«Nell’effettuare una manovra repentina che non consentiva alla paziente, in quel momento affidata alle sue cure, di opporsi, costringeva la stessa a subire il palpeggiamento del seno», questa l'accusa di violenza sessuale riportata nel capo di imputazione della procura, che ha rinviato a giudizio il medico dentista di 68 anni, residente a Schio, un comune del vicentino. I fatti contestati al dentista si riferiscono all'agosto di due anni fa, quando la 38enne avrebbe raccontato di essere stata «toccata» durante le cure.

Nessun testimone

Secondo la difesa del dentista 68enne, le accuse sarebbero del tutto infondate: «Non solo contestiamo il fatto, ma anche la sua dinamica nonché l’assoluta assenza di prove. Stiamo parlando di un professionista stimato che in oltre trent’anni di carriera non ha mai avuto alcun problema con i suoi pazienti» dicono i legali del dentista. Inoltre a supporto delle accuse della donna contro il dentista non ci sarebbero testimonianze di persone presenti nello studio in quel momento, al momento della presunta violenza.

