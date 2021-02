Palpeggiamenti a una hostess: «Accuse da altre 5 donne». Sindacalista a processo per violenza sessuale

Un sindacalista della Fit Cisl è finito nei guai dopo la denuncia di un’assistente di volo, alla quale sono seguite altre testimonianze da parte di altre donne, almeno cinque: l’uomo è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale, su decisione del gip del tribunale di Busto Arsizio, e il processo inizierà il 16 giugno prossimo.

La prima a denunciare è un’assistente di volo che nel marzo 2018 aveva incontrato il sindacalista perché era indecisa sull’eventualità di aprire un contenzioso con la sua azienda: dopo la sua seconda maternità, scrive il Corriere della Sera, aveva avuto atteggiamenti ostili da parte dei superiori, e le erano stati negati diritti come l’esonero dal lavoro notturno. Quando però ha incontrato il sindacalista per chiedergli consiglio o aiuto, le cose non sono andate come pensava, almeno stando al suo racconto. L’uomo le avrebbe detto «sei troppo tesa» e avrebbe iniziato a massaggiarle le spalle, per poi palpeggiarla.

Passati quasi due anni dall’accaduto, il sindacalista è stato, come detto, rinviato a giudizio: agli atti si sono aggiunte le testimonianze di altre donne che hanno raccontato esperienze analoghe. Come un’assistente di volo norvegese, che aveva segnalato come lui avesse provato a entrare con lei in bagno durante una pausa di una riunione sindacale. O come altre donne che hanno raccontato di aver avuto palpeggiamenti durante un volo, o molestie di vario genere.

L’uomo, scrive il Corriere, si è difeso negando i fatti e ritenendo di conoscere il movente delle denunce: la prima delle quali è arrivata «tre mesi dopo i fatti presunti», fa sapere la sua difesa. La vittima e le testimoni, inoltre, sottolineano come nonostante le segnalazioni anche al sindacato, l’uomo sia sempre rimasto al suo posto. Da giugno in poi, quando partirà il processo, si cercherà di togliere il velo e scoprire la verità.

