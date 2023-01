Palloncino con il biglietto di un bimbo da Como atterra in Friuli: «Vorrei un camion dei pompieri». E i vigili del fuoco lo accontentano

di Redazione web

Il giorno della vigilia Babbo Natale era arrivato a Como con l'agognato camion giocattolo dei Vigili del fuoco. Prima dell'Epifania è stato invece il piccolo Jonathan, 3 anni, destinatario del dono, a giungere a Pordenone in Friuli, accompagnato dai genitori e dalla sorellina, per incontrare quei pompieri che avevano esaudito il suo desiderio. Tutto era iniziato con una letterina a 'Gesù Bambino' che Jonathan aveva affidato a un palloncino. All'interno la richiesta di un camion giocattolo dei pompieri. Dopo aver sorvolato tutto il nord Italia, il palloncino era atterrato in Friuli. La persona che l'aveva trovato l'aveva consegnato ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pordenone, i quali avevano esaudito il desiderio del bimbo.

Il desiderio del piccolo si avvera nella caserma dei pompieri di Pordenone

Oggi Jonathan ha visitato la caserma dei pompieri pordenonesi. Per qualche minuto è diventato un vigile del fuoco, anche se il giaccone d'intervento e il casco erano ovviamente fuori misura per lui. Per ricordare quest'esperienza, Jonathan ha lasciato in regalo un suo disegno raffigurante un camion dei pompieri e nell'aria, svolazzante, il palloncino azzurro, grazie al quale ha potuto conoscere i suoi nuovi amici.

