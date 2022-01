La pallavolista in campo con la mascherina: «C'è la pandemia. Nessun problema, è il Covid che non fa respirare»

C'è chi di restrizioni contro il Covid non vuole più sentir parlare. E chi, invece, sceglie di usare i dispositivi di protezione individuale in ogni situazione. È il caso, ad esempio, della 26enne pallavolista Taylor Fricano, statunitense di origini italiane che milita in Serie A2, con l'Olimpia Teodora Ravenna, che addirittura è scesa in campo e ha giocato con una mascherina Ffp2.

Leggi anche > Mino Raiola operato d'urgenza e ricoverato al San Raffaele di Milano

Domenica scorsa, contro il Marsala, Taylor Fricano ha stupito tutti scendendo e giocando con la mascherina. «Sapete cosa rende difficile il respiro? Il Covid. Sono stata bene e non ho avuto alcun problema di respirazione» - ha commentato la 26enne, spiegando sui social la propria decisione - «Bisogna smetterla di fare 'casino' e 'mascherarsi'. Mantenere le distanze dagli altri e lavarsi le mani. Questo non è uno scherzo, è una pandemia».

La prudenza massima di Taylor Fricano, tuttavia, non è bastata a fronteggiare il contagio nel gruppo squadra dell'Olimpia Teodora Ravenna. Sono quattro le atlete positive e la gara contro l'Assitec Volleyball Sant'Elia, in programma domenica prossima, è stata rinviata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA