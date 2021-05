Riaprono le palestre in Italia: ecco tutte le nuove regole

Riaprono le palestre in Italia. E anche McFIT si attiva: il momento tanto atteso è finalmente arrivato. A partire da lunedì 24 maggio, come deciso dall’ultimo DPCM, si può tornare ad allenarsi nei centri fitness e MCFIT Italia è pronta ad accogliere i suoi abbonati, garantendo il rispetto dei protocolli e la possibilità di fare sport in totale sicurezza. Sono 35 le strutture italiane, della catena di palestre numero 1 in Europa, che riapriranno le porte dopo le chiusure di ottobre e mesi di incertezza. In 18 sedi gli abbonati potranno scegliere anche di allenarsi nelle tensostrutture, predisposte a partire da marzo, per fare sport all’aperto.

McFIT, oltre a celebrare questo ritorno alla normalità ha un altro motivo per festeggiare: dal 1 giugno è prevista anche l’apertura di 3 nuovi centri, 2 a Roma e 1 a Torino.

Nella capitale apriranno a Roma Laurentina, all’interno del Centro Commerciale Maximo e a Roma Tiburtina. A Torino invece in via Duchessa Jolanda. Le regole per poter accedere in sicurezza sono chiare: misurazione della temperatura all’entrata, accessi regolamentati e registrati, distanziamento interpersonale di 2 metri, macchine e attrezzi costantemente igienizzati, utilizzo della mascherina obbligatorio negli spostamenti, spogliatoi accessibili ma docce chiuse.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 11:39

