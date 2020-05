Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 17:50

Nel prossimoper laAd annunciarlo è il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che anticipa già che verranno stabiliti aiuti per tutte le società dilettantistiche. Nella stessa occasione di parlerà anche delIl decreto, che sarà in vigore dal prossimo 18 maggio, secondo il Ministro, prevederà la riapertura dei centri sportivi. Spadafora spiega che si sta lavorando in tal senso, si stanno studiando i modi per poter riaprire in sicurezza, per dettare linee guida per consentire ai titolari di queste strutture di organizzarsi per le procedure di igienizzazione e distanziamento sociale.Si parlerà anche di fondi alle società dilettantistiche, fondi che perlò non saranno previsti per il campionato di calcio di serie A: «Non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche per cui il protocollo sarà diverso. Nel prossimo decreto ci sarà un fondo a disposizione delle società dilettantistiche», ha affermato. In questa settimana le società hanno la possibilità di far effettuare allenamenti individuali ai calciatori e dal 18 maggio si dovrebbe passare ad allenamenti collettivi. Il ministro non si espone sul campionato, ma l'unica certezza che sembra esserci è che, qualora riprenda, sarà sicuramente a porte chiuse e senza la presenza di pubblico.