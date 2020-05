Fase 2, cosa succede da lunedì 18 maggio? Dalle mascherine ad amici e seconde case, tutti i cambiamenti

Laentra nel vivo, dopo due mesi di lockdown per via dell'emergenza. Dal 18 maggio entriamo in una graduale fase di transizione, e le linee guida del Governo cambieranno parzialmente: ecco cosa si potrà fare e cosa non si potrà ancora fare. Addio all'autocertificazione, che servirà solo per spostarsi da una regione all'altra (solo per motivi di lavoro, urgenza o salute).Sarà ancora vietato riunirsi con altre persone, in luoghi chiusi come in strada, e resta obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza. Limitate le visite nelle case private, vietato organizzare feste, e ai locali pubblici saranno date indicazioni sulle metrature e sulla capienza massima.: da lunedì sarà possibile incontrarli senza limitazioni, a patto ovviamente di indossare la mascherina e rispettare le distanze. Per quanto riguarda le, sarà consentito spostarsi ma solo se all'interno della propria regione di residenza. Fuori regione si potrà andare solo per motivi di urgenza e manutenzione, senza però rimanerci.

MASCHERINE OBBLIGATORIE Sarà obbligatorio portare la mascherina nei negozi e nei locali chiusi, mentre nei supermercati e negli alimentari saranno obbligatori anche i guanti. Nei luoghi aperti e affollati la mascherina resta invece soltanto consigliata ma non obbligatoria.



COSA RIAPRE Riapriranno bar e ristoranti (con un distanziamento di almeno 4 metri per cliente): se curva epidemiologica e R0 continuassero a scendere, le norme saranno riviste per dare maggiore libertà. Riaprono anche i centri commerciali (con ingressi scaglionati come nei supermercati) e i musei, dove però sarà necessaria la prenotazione e non si potranno usare le cuffie per le audioguide (eccetto se sanificate). E si tornerà anche dal dentista, con il medico che dovrà indossare mascherine FFP2 e visiere e camici idrorepellenti monouso.



Per la gioia di chi ci tiene alla propria cura personale, riaprono parrucchieri e centri estetici. I saloni di parrucchiere potranno restare aperti anche di domenica e lunedì e dovranno far rispettare la distanza di almeno 2 metri tra clienti, oltre a sanificare ambienti e strumenti e garantire l’utilizzo obbligatorio di mantelle o grembiuli monouso. Stesse regole per i centri estetici, che avranno ulteriori indicazioni: per loro sarà obbligatorio l’uso di visiere e schermi facciali oltre alla mascherina. Nel caso in cui il trattamento al viso richieda l’utilizzo di aerosl, bisognerà invece indossare una FFP2 o FFP3 senza valvola.

Centri estetici sì ma saune no: saune, idromassaggi e bagni turchi restano inutilizzabili perché è troppo alto il rischio che veicolino il virus. Non apriranno nemmeno le palestre e i centri sportivi, che però potrebbero tornare operative una settimana dopo, il 25 maggio: sono allo studio linee guida e protocolli, ma non c'è ancora ufficialità.