Incidente frontale sulla Statale: due morti, strada chiusa

Incidente mortale alle porte di Villabate, nel palermitano, sulla Statale Palermo-Agrigento. Sono due le vittime dello scontro frontale. Le salme sono ancora sul luogo dell'incidente in attesa dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. A causa dell'incidente è provvisoriamente chiusa la strada statale 121 “Catanese”, in entrambe le direzioni. Il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla strada provinciale 76. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile. Martedì 7 Gennaio 2020, 09:52

