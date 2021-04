Palermo, un tir in bilico sui tetti: evacuata una palazzina con 6 famiglie

Un tir, per cause in corso di accertamento, è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo, vicino a Palermo. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina dove abitano sei famiglie, che sono state fatte evacuare dai carabinieri e dai vigili del fuoco arrivati sul posto.

Sono tuttora in corso le operazioni per cercare di rimuovere il veicolo ed evitare gravi danni alla costruzione. Al momento le famiglie sono tutte fuori dalle abitazioni e in attesa che l’allarme possa rientrare.

Dovranno intervenire i vigili del fuoco con una grossa gru, ma i tempi non saranno brevi per rimuovere il mezzo ed fare tornare i residenti nelle proprie abitazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA