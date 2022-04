Palermo, scontro tra scooter e auto: muore Giuseppe, aveva 21 anni

Incidente stradale mortale la scorsa notte nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. La vittima è un 21enne, Giuseppe Carista. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in via Giuseppe Li Bassi, per cause ancor da accertare lo scooter su cui viaggiava si è scontrato frontalmente con un'auto.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane. Toccherà alla sezione Infortunistica della Polizia municipale ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 14:06

