Palermo, schianto tra uno scooter, un'auto e un furgone: morta una ragazza di 21 anni, altri sei feriti

Una ragazza di 21 anni è morta e altre sei persone sono rimaste ferite dopo uno spaventoso incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Palermo. Lo schianto ha coinvolto uno scooter Yamaha 400, un furgoncino adibito al trasporto di passeggeri e una Fiat Panda.

Leggi anche > Luana muore sul lavoro a 22 anni schiacciata in un macchinario: era mamma di una bambina

L'incidente è avvenuto sulla circonvallazione di Palermo, nel sottopasso di piazzale Einstein. La vettura, nel violento impatto, si è capovolta. A bordo viaggiavano due ragazze: una 21enne, Chiara Ziani, è morta sul colpo, mentre l'altra giovane è stata rianimata sul posto e si trova in ospedale in condizioni disperate. Sul posto sono giunti polizia, vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. Grave anche un'altra persona coinvolta nell'incidente, mentre altre quattro persone sono state portate in ospedale con ferite lievi.

Oggi a #Palermo è avvenuto un grave incidente con varie vetture e una moto. Nella strada principale della città.

Ho saputo che una ragazza non ce l'ha fatta.#VialeRegioneSiciliana @MediasetTgcom24 @Tgs15tv @PalermoToday pic.twitter.com/7VNZnnjnua — Cristopher - M T 🔴⚫ (@Cristopher_2015) May 3, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA