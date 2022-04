Palermo, schianto in autostrada: un morto e tre feriti. Traffico bloccato aulla A29 a Cinisi

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A29 'Palermo-Mazara del Vallo'. Nell'impatto, avvenuto al km 17,600 all'altezza dello svincolo di Cinisi (Palermo) in direzione del capoluogo siciliano, è rimasta coinvolta una sola auto. Per cause in corso di accertamento, l'auto che viaggiava in direzione Palermo ha sbandato sbattendo contro il guard rail. Nello schianto una persona è morta e tre sono rimaste ferite.

Leggi anche > Dodicenne guida una Smart, il video su Tik tok: «È terra di nessuno»

Il traffico nella zona è provvisoriamente bloccato per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riporta Palermo Today a bordo dell'auto, una Fiat Seicento, c'erano quattro uomini che stavano rientrando da Alcamo dopo una giornata di lavoro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA