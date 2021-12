Positivo al Covid, scappa dall'ospedale col catetere attaccato: «Non voleva essere ricoverato»

Incredibile a Palermo dove un ragazzo risultato positivo al Covid è scappato dal pronto soccorso perché non voleva essere ricoverato. E' accaduto all'ospedale civico del capoluogo siciliano: il giovane, che doveva essere ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale Cervello, per scongiurare il ricovero è fuggito via, aiutato dai suoi parenti. Al momento della fuga, il ragazzo aveva ancora il catetere attaccato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 08:39

