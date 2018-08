Avvelena i figli e tenta il suicidio: il bimbo di 8 mesi sta meglio, la mamma piantonata in ospedale

Dopo una violenta lite col marito,per poi tentare il suicidio: protagonista della storia che ha sconvolto Palermo è una donna di 35 anni dello Sri Lanka, arrestata con l'accusa di tentato omicidio aggravato e piantonata all'Ospedale Civico dai poliziotti. Il, ricoverato domenica all'Ospedale dei bambini del capoluogo siciliano,La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Littara alla Noce. Il bimbo aveva ingerito unapreparata dalla madre: a dare l'allarme è stata la nonna del piccolo, che ha chiamato i soccorsi scongiurando il peggio. La 35enne avrebbe messo in atto il suo piano all'indomani di un'animata discussione con il coniuge, forse credendo di essere stata abbandonata: ha preparato così un intruglio con semi di oleandro, che contengono un potente veleno, da somministrare ai due figli. Solo il più piccolo, però, avrebbe ingerito qualche cucchiaio della zuppa.Quando la nonna, madre della 35enne, si è accorta di cosa stava succedendo ha tentato di fermare la figlia che a quel punto avrebbe anche lei mangiato la zuppa. Immediata la corsa in ospedale. La donna è stata trasportata al Civico, dove si trova tuttora piantonata, i due figli sono stati condotti all'Ospedale dei bambini. A destare preoccupazione soprattutto le condizioni del più piccolo, che è stato ricoverato in Rianimazione e tenuto sotto stretta osservazione. Con il passare delle ore, però, le sue condizioni sono migliorate ed è stato giudicato fuori pericolo.