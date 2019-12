La moglie cucina i sofficini per cena, il marito va su tutte le furie e viene arrestato: «Avrei preferito del prosciutto»

Giovedì 12 Dicembre 2019, 18:34

Laper cena e il. Un uomo di Palermo si sarebbe infuriato con la consorte dopo che la donna, al rientro da una giornata di lavoro, gli avrebbe fatto trovare come cena dei surgelati. Una cena inaspettata forse, sicuramente non gradita, ed è bastato poco perché il marito affamato andasse su tutte le furie, come riporta anche la stampa locale.«Io non li mangio e non li mangerà nessun altro», ha gridato prima di lanciare il piatto con i sofficini in aria. A quel punto tra i due è scaturita una brutta lite per placare la quale è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Il marito, all'arrivo dei militari, si è scusato, dicendo che avrebbe preferito mangiare degli affettati, al posto dei Sofficini.L'uomo è ora indagato peri, per giunta aggravati, visto che tali episodi di violenza si sarebbero svolti davanti ai tre figli della coppia, tutti e tre minorenni.