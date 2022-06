Maltempo a Palermo, nubifragio fortissimo fa crollare due balconi: dramma sfiorato

Nubifragio a Palermo. Due balconi sono crollati in via Spinuzza, ad angolo con via Roma, gettando grossi calcinacci in strada. Fortunatamente, nessuno era di passaggio in quel momento sotto l’edificio, per cui non si registrano feriti né persone coinvolte. A testimoniare quanto accaduto, le immagini del nubrifragio pubblicate sulla pagina Facebook MobilitaPalermo.

Leggi anche > "Cercasi commesse 18enni", il titolare non molla (nonostante la maximulta): «Faccio quello che voglio»

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli altri balconi del palazzo alcuni dei quali presentano lesioni. Il cedimento potrebbe essere stato causato dal violento temporale che si è abbattuto sulla città poco dopo le 6.00 di questa mattina. Le foto mostrano i grossi calcinacci finiti a terra: i due balconi sono crollati al primo e al terzo piano di un edificio che si trova all'angolo tra via Ramondetti Fileti e via Roma a due passi da piazza Spinuzza e via Cavour.

«Terribile!! Se fosse successo in altro orario ci sarebbero stati morti» si legge in un commento sotto le foto. «Questo è il secondo balcone che cade in Via Roma nel giro di qualche mese. L’altro di fronte a questo caduto stamattina. Abito accanto dal luogo dell’evento, stamattina ho sentito il boato. Ogni giorno con la mia famiglia percorro la Via Roma e a questo punto sono terrorizzato».

Per la giornata di oggi, la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo gialla. Le zone interessate dal maltempo sono quelle che vanno da Palermo a Messina, fino alla fascia ionica che lambisce Catania.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA