Mafia, scacco a Cosa Nostra: 91 arresti, in cella storici boss. Anche un ex del Grande Fratello

Sono nomi noti da decenni agli inquirenti quelli finiti nell'inchiesta della Finanza di Palermo che oggi ha portato a 91 arresti tra boss, gregari ed estortori dei clan delle dell. Come i Fontana, «famiglia» storica di Cosa nostra palermitana descritta dal pentito Tommaso Buscetta come una delle più pericolose.L'indagine è stata coordinata dal procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Salvatore De Luca, dai sostituti Amelia Luise, Dario Scaletta e Roberto Tartaglia (oggi, vice capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)Dalle indagini è emerso il ruolo di vertice di Gaetano Fontana, scarcerato per decorrenza dei termini nel 2013 dall'accusa di mafia, tornato in cella nel 2014 e nel 2017 uscito nuovamente dopo aver scontato la pena. Oggi sono stati arrestati anche i fratelli: Giovanni, un lungo elenco di precedenti per ricettazione, omicidio, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale, e Angelo, dal 2012 sottoposto all'obbligo di soggiorno a Milano.Per gli inquirenti Gaetano Fontana sarebbe il punto di riferimento indiscusso dei «picciotti» dell'Acquasanta, ruolo che avrebbe mantenuto anche mentre era detenuto. I Fontana gestivano le imprese che operano nella cantieristica navale, nella produzione e commercializzazione di caffè, e avrebbero il controllo di decine di supermercati, bar e macellerie e del mercato ortofrutticolo, delle scommesse on-line e delle slot machines. I fratelli Gaetano, Giovanni e Angelo Fontana vivevano da tempo a Milano, ma hanno mantenuto forti interessi nel capoluogo siciliano.Altro personaggio di rilievo dell'indagine è Giovanni Ferrante, braccio operativo del clan Fontana. Ferrante usava attività commerciali del quartiere per riciclare i soldi sporchi, ordinava estorsioni e imponeva l'acquisto di materie prime e generi di consumo scelti dall'organizzazione. Già condannato per mafia, dal 2016 è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali. Uscito dal carcere, ha consolidato la propria posizione di leader all'interno della famiglia mafiosa e per la gestione degli affari illeciti usava come intermediatrice la compagna, Letizia Cinà. Molto temuto, modi violenti, in una intercettazione dopo essere stato scarcerato dice: «Oramai non ho più pietà per nessuno! Prima glieli davo con schiaffi, ora glieli do con cazzotti… a colpi di casco... cosa ho in mano... cosa mi viene». Altro personaggio di spicco è Domenico Passarello, a cui era stata delegata la gestione dei giochi e delle scommesse a distanza, del traffico di stupefacenti, della gestione della cassa e della successiva consegna del denaro ai vertici della famiglia per versamento nella cassa comune.

C'è anche un ex concorrente del 'Grande Fratellò, l'ex broker, 39 anni, tra le 91 persone arrestate. Santoianni, che è finito ai domiciliari, secondo i magistrati, sarebbe prestanome di una società di commercializzazione del caffè tra Palermo-Milano. Quando partecipò alla decima edizione del Grande Fratello , Santoianni era stato definito «molto socievole, un pò lunatico e fin troppo schietto», come si leggeva nella scheda che lo riguardava. «Daniele è stata una delle vittime della crisi economica: ex broker per una società fallita, è stato costretto a mettersi in cerca di lavoro», spiegava il programma. «Pensavo che il mio fosse un futuro da manager, invece mi sono ritrovato a spedire, senza fortuna, migliaia di curricula in giro», aveva spiegato. «Daniele, però, non si è perso d'animo, fa il consulente per alcune società e cura le pubbliche relazioni per una discoteca milanese- si leggeva ancora nella scheda del programma di Canale 5 -Bello e tenebroso, Daniele è un vero 'sciupafemminè: ama le donne ma, almeno in questo momento, non pensa minimamente ad un relazione stabile: »per ora sto benissimo da solo«. Ha avuto solo una storia d'amore importante, durata quattro anni e finita perché »lei si era trasferita a Roma

