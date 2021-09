Palermo, camionista muore schiacciato dal suo stesso mezzo: aveva 52 anni

Tragedia in provincia di Palermo, dove un camionista di 52 anni è morto schiacciato dal suo stesso mezzo. È accaduto a Capaci, in via Guttuso. Da chiarire ancora la dinamica dell'incidente.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il camionista era sceso dal mezzo, forse per controllare le ruote anteriori, ma avrebbe dimenticato di tirare il freno a mano. L'autocarro si sarebbe così messo in movimento stritolandolo. Per il 52enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri.

Camionista morto, il sindaco di Capaci: «Affranti e addolorati per la famiglia»

«In questo periodo sono ormai decine gli uomini e le donne, quasi sempre operai, che sono morti sul lavoro, una strage immane che sta a testimoniare quanto ancora molto vi sia da fare in tema di tutela e di sicurezza sul lavoro, cantieri o fabbriche od opifici che siano». Lo dice il sindaco di Capaci (Palermo), Pietro Puccio, dopo la morte del camionista di 52 anni, stritolato dal suo stesso autocarro mentre si trovava in via Guttuso. «Questa morte ci colpisce ancora di più - aggiunge -, sia per le modalità beffarde con cui si è consumata, sia per il fatto che la tragedia è avvenuta a poca distanza dalle nostre abitazioni. Ci stringiamo affranti e addolorati ai familiari della povera vittima, in questo triste e drammatico momento».

