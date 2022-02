Palermo, bimbo ricoverato per overdose: ha ingerito droga a 18 mesi

Un altro caso di overdose di un bambino di appena 18 mesi a Palermo. Il piccolo era arrivato nella serata di mercoledì 9 febbraio, dopo aver ingerito droga, al pronto soccorso dell'ospedale Di Cristina. Il piccolo è ancora ricoverato, ma sta meglio.

Leggi anche > In Italia sempre meno nascite. Blangiardo (Istat): «Nel 2021 meno di 400mila nascite»

I medici hanno subito allertato gli agenti di polizia. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla procura per i minorenni. Gli inquirenti hanno ascoltato i genitori che vivono in periferia nel capoluogo siciliano. Dopo le cure dei medici il bimbo sta meglio ed è stato affidato al direttore sanitario del Di Cristina. Negli ultimi mesi sono dieci già i bambini portati dai familiari in overdose dopo avere ingerito droga per lo più hashish e marijuana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA