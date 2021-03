Bambino di 8 anni guida la moto: il video è virale, qualcuno gli fa i complimenti. E arriva la multa

Da qualche giorno è virale un video, girato per le strade di Palermo, in cui si vede un bambino che guida una moto di grossa cilindrata, senza casco e con un adulto seduto dietro di lui, forse un amico di famiglia o il padre (anche lui senza casco). Immagini difficili da guardare, con il bambino che con le sue braccia arrivava a malapena al manubrio. Dopo che quel video ha fatto davvero il giro del web, tra commenti di elogio al bambino «così bravo a guidare» e altri in cui si dava senza mezzi termini dell'irresponsabile al papà, sono arrivate le sanzioni.

E così si è scoperto che quel bambino ha solo otto anni, e l'adulto è un palermitano 40enne: quest'ultimo è stato identificato e multato dai carabinieri della Stazione di Palermo. Del caso è stata interessata anche la Procura ordinaria e dei Minorenni per accertare eventuali responsabilità a carico dei genitori data l'età del bambino. ​Il video, apparso su TikTok, era stato condiviso un po' ovunque, anche da volti di primo piano come Salvo Sottile che lo aveva postato sul suo profilo Twitter.

