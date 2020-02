Parcheggia nel posto disabili, chiede scusa e si auto multa: scatta la gogna social, vigile di 44 anni si uccide

Un agente di Polizia locale si è ucciso oggi all'alba sparandosi con la pistola di ordinanza. È accaduto a Palazzolo, in provincia di Brescia. L'agente, 44 anni, si è ammazzato vicino alla sede della Polizia locale dove lavorava.



L'agente era finito fra le polemiche qualche giorno fa per aver parcheggiato l'auto della Polizia in un posto riservato ai disabili a Bergamo vicino ad una sede universitaria. L'agente era stato preso di mira sui social, si era scusato e si era anche auto-multato. Al momento però non è stato specificato se l'uomo ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto. Martedì 4 Febbraio 2020, 10:38

