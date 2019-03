Pagina sul giornale per ricordare il suo amore, Maila, morta a 24 anni: «Ogni tanto guardo i tuoi video...»

Ultimo aggiornamento: 12:20

Una pagina sul Gazzettino per ricordare la moglie che amava, scomparsa un anno fa, per rivederne il sorriso e salutarla e ringraziarla. Davvero commovente la scelta di Valentino Basile per il triste anniversario dell'addio a Maila Casagrande, morta a soli 24 anni. «Maila ha senza dubbio tirato fuori il meglio di ognuno di noi», diceva Valentino un anno fa, e ancora oggi le dedica parole commoventi nella pagina dedicata: "Il giorno del matrimonio ho mentito quando ho detto finché morte non ci separi, perché io ti amerò per sempre!".