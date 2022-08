Pagano una multa ma sbagliano cifra: invece di 62 euro fanno un bonifico da 35mila

Un errore costoso. Un numero in più, una svista e lo sbaglio clamoroso. E' quanto successo al Comune di Arcola (La Spezia) che, nei giorni scorsi, ha ricevuto un accredito di 35mila euro come saldo di una multa automobilistica da 62 euro.

La scoperta è stata fatta dagli impiegati dell'ente della Val di Magra che, increduli, si sono attivati per contattare gli sbadati contribuenti ed avvertirli dell'errato versamento.

Le motivazioni

Secondo quanto ricostruito dal comando della Polizia Locale, la sanzione si riferiva ad un eccesso di velocità rilevato da un autovelox in zona Ponte di Arcola, lungo la strada statale Aurelia, ai danni di un furgone con targa polacca che sarebbe stato intestato ad una ditta.

Venerdì scorso il consiglio comunale ha deliberato la creazione di un apposito capitolo di spesa in uscita per ridare la parte non dovuta, pari a 34.938 euro, che sarà inviata nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 19:32

