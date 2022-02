Paga una multa da 28,70 ma sbaglia l'importo di 53 cent: ora dovrà pagarne 109

Aveva preso una multa di 28,70 euro, ma per un errore aveva versato 53 centesimi in meno. E questo errore le è costato caro, perché ora dovrà pagarne 109. La storia incredibile viene dal padovano: una donna di Cadoneghe (Padova), nell'ottobre 2017 aveva ricevuto una multa e l'aveva pagata, con bonifico, entro i cinque giorni previsti.

Tre anni dopo però - ha raccontato al quotidiano Il Gazzettino - il 10 dicembre 2020, la donna ha ricevuto un avviso perché la multa non risultava pagata. La notifica arrivava da Abaco spa, azienda che riscuote i tributi per conto del suo Comune. Ho subito scritto spiegando l'involontario errore e ho proposto di pagare la differenza con gli interessi - ha detto al Gazzettino - il 22 febbraio 2021 Abaco risponde che non è possibile in quanto il loro cliente non ha la discrezionalità di rideterminare importi.

Quella multa arrivò perché la donna aveva messo il disco orario dopo aver parcheggiato, ma sei ore dopo i vigili ne avevano riscontrato la scadenza: Pagai con un bonifico entro 5 giorni per evitare la sanzione massima, racconta lei. Sanzione massima che doveva essere di 41 euro, meno di 13 euro in più rispetto a quanto pagato, ma infinitamente meno rispetto ai 109 che dovrebbe pagare adesso. Nella fretta però - spiega - ho commesso un errore sulla cifra. 28,17 euro anziché 28.70. Che però non risultano da nessuna parte: in fase di chiusura di bilancio quei soldi dove sono stati collocati?

