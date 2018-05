Sfreccia con "Cobra" sul cruscotto: multato di 800 euro... tira fuori il portafogli e paga in contanti

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREVISO - Si chiamae promette l'. Ma secondo la polizia locale è. È stato trovato sabato notte suldi un cittadino albanese che ha dovuto far fronte a unIl supermultato non ha fatto una piega,. Storie di un weekend in trincea su strada.Nelle ultime settimane si è avvertita chiaramente la stretta sulla sicurezza voluta dal vicesindaco Roberto Grigoletto. In parte per l'aumento del corpo dei vigili urbani, con cinque nuove unità. In parte per i controlli molto più serrati, complici anche la stagione e la necessità di garantire una città sicura per trevigiani e turisti che passano più tempo all'aperto. Il weekend della polizia locale è cominciato venerdì scorso con il progetto Sicurezza notturna per la stagione estiva 2018, che ha visto l'impegno di 9 operatori; solo nel fine settimana sono stati messi a punto controlli stradali su oltre 130 veicoli, lungo le vie del territorio comunale. I risultati non si sono fatti attendere: il caso più eclatante ha appunto riguardato la macchina di un cittadino albanese residente da molti anni a Treviso...