Padre uccide il figlio in una villetta a Roncitelli di Senigallia (Ancona). Secondo le prime informazione un padre ha sparato e ucciso il figlio di 27 anni. Sul posto sono arrivate forze dell'ordine e mezzi di soccorso. La tragedia è avvenuta in una villetta della frazione Roncitelli nel comune di Senigallia, in provincia di Ancona.

I vicini hanno allertato i soccorsi: chiamati il 118 e i carabinieri attorno alle 17.45. I militari hanno già arrestato l'omicida. Non è ancora chiaro se il gesto sia avvenuto al termine di una lite o se invece il colpo sia stato esploso a bruciapelo. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto anche la scientifica dei carabinieri per i rilievi.

Un uomo ha sparato al figlio di 27 anni, uccidendolo, durante una lite avvenuta in una casa isolata alla periferia di Senigallia (Ancona). È successo intorno alle alle 17:30. Pur gravemente ferito, il giovane è riuscito a chiamare i soccorsi, e si è levata in volo l'eliambulanza, che però è stata richiamata, quando i sanitari del 118 giunti sul posto hanno constatato la morte della vittima. Indagano i carabinieri che stanno interrogando il padre.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 19:56

