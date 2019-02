Cagliari, papà scompare nel nulla con i due figli di 11 e 10 anni: «Aiutateci a trovarlo»

scomparso da Assemini vicino a Cagliari. I Carabinieri di Assemini (Ca), che ieri hanno ricevuto la denuncia di irreperibilità di31enne macellaio e dei suoi due figli minori di 10 e 11 anni,, hanno da subito attivato le procedure previste per la ricerca delle persone scomparse, che coinvolge tutti presidi delle Forze di Polizia dell'isola e nazionali, compresi gli scali aeroportuali e portuali. Come riporta l'Unione Sarda, l'uomo e i due bambini sono stati ritrovati dalle forze dell'ordine.I carabinieri hanno rintracciato i tre in provincia di Oristano, più precisamente a. Erano a bordo di un autobus diretto a Cagliari. Stanno bene e la famiglia è stata informata del ritrovamento.