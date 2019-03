Padre Dall'Oglio, la speranza: «Potrebbe essere liberato a breve»

Nicola Calipari, 14 anni fa l'omicidio: la Polizia di Stato lo ricorda alla presenza di Giuseppe Conte​

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notizia che infonde molta speranza:potrebbe essere, forse anche nelle prossime ore. Il gesuitanel 2013, infatti, è ancora vivo e sarebbe tra i 24 ostaggi ancora nelle mani dei jihadisti, ma al centro di una trattativa con le forze curde che da anni combattono lo Stato islamico, ormai messo alle strette., 64 anni, era ancora vivo ma prigioniero dell', che lo aveva rapito nel nord dellail 29 luglio 2013. Le fonti curdo-siriane confermano quindi quanto riferito in precedenza da altri organi di stampa e da ex prigionieri dell'Isis, liberati venerdì scorso dall'area dei combattimenti, secondo cui tra gli ostaggi vi sarebbero, il giornalista britannico John Cantlie e una non meglio identificata infermiera neozelandese della Croce Rossa.I miliziani dell'hanno offerto la loro liberazione in cambio di un salvacondotto per uscire dalla zona assediata dalle forze curde e dagli Stati Uniti. Il 7 febbraio scorso fonti di stampa britanniche avevano riferito della stessa circostanza ma i portavoce delle forze curdo-siriane avevano smentito.