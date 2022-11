Il padre minaccia la mamma con un coltello, figlia gli salta alle spalle e salva tutta la famiglia

di Redazione web

Ha evitato che la mamma venisse accoltellata da sua padre, a cui si è avvinghiato alle spalle, mentre l'uomo aveva afferrato un lungo coltello, con cui avrebbe potuto colpire la donna. Un gesto eroico e di grande amore, quello di una ragazza di 19 anni di Catania, che ha permesso a sua madre ed ai due fratellini di fuggire lontano dal padre violento. Lei, per proteggere la sua famiglia, si è ferita alle mani, probabilmente colpita dalla lama del coltello.

La figlia ha chiamato i carabinieri

Scampato il pericolo, la 19enne ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti in casa e arrestato il capofamiglia, un uomo di 38 anni, ora indagato per atti persecutori ed estorsione. L'aggressore si sta separando dalla moglie, che non tollerava più la sua dipendenza dalla droga, così come le minacce, gli atti violenti nei suoi confronti e dei tre figli, diventati sempre più pesanti dopo che l'uomo aveva abbandonato un centro per la cura delle tossicodipendenze.

Minacciava la moglie con l'acido

La sera dell'aggressione con il coltello, il 38enne stava disturbando la quiete dei vicini con grida e schiamazzi in strada, così ha deciso di aprirgli la porta di casa. Una volta dentro ha aggredito la moglie e preteso 500 euro, probabilmente per comprare altra droga; dopodiché ha preso un grosso coltello e un paio di forbici presi in cucina, minacciandola di usarli insieme all'acido, finché la giovane 19enne è intervenuta saltando alle spalle del padre, per fermarlo dal suo intento violento.

