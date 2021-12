Padre e figlio muoiono a poche ore di distanza: lutto cittadino per la scomparsa di Tindaro e Antonio

Tragedia familiare a Librizzi nel Messinese. Tindaro e Antonio Balletta, padre e figlio, sono morti nello stesso giorno a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Il primo è stato il padre che era ricoverato all'ospedale Fogliani di Milazzo. Ieri mattina Tindaro ha chiuso gli occhi per sempre. Certamente un grande dolore per il figlio Antonio che dopo poche ore ha accusato un malore ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è morto in serata. Davanti alla notizia tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia. Il sindaco di Librizzi ha proclamato per domani 15 dicembre il lutto cittadino per onorare la terribile scomparsa.

A ricordare il giovane che era consigliere comunale anche il governatore Nello Musumeci. «Antonio non è più su questa Terra. Un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la Comunità umana e politica di Diventerà Bellissima, che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il suo ricordo e pregheremo per la sua anima» ha scritto Musumeci su Facebook.







Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 22:38

