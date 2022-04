Cadono in deltaplano, precipitati dopo aver toccato i cavi elettrici: gravissimi padre e figlio

Doppio incidente in deltaplano. Padre e figlio sono caduti, dopo aver toccato dei cavi elettrici, il giovane nel greto di un torrente, mentre il 60enne in un campo poco distante ad Ampezzo, in provincia di Udine.

Il doppio incidente è avvenuto poco dopo le 14:00 di domenica 17 aprile. Il più giovane, 21 anni, è stato trasportato in elicottero a Udine in gravissime condizioni, ferito anche il papà, ma in modo meno serio (ha riportato varie fratture ed è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Tolmezzo).

L’errore tecnico in fase di atterraggio ha causato l'impatto al suolo, molto violento, del primo mezzo condotto dal giovane, seguito dal padre del giovane, di 60 anni, che ha assistito alla scena.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Aprile 2022, 18:52

