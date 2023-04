Padre e figlia trovati morti in casa: da ore non rispondevano ai parenti

di Redazione web

Un anziano e la figlia sono stati trovati morti stamani in un appartamento in via Zara, a Potenza. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare quando sono avvenuti i due decessi e le cause.

Cadaveri scoperti dopo l'allarme della famiglia

Secondo quanto si è appreso, i due uscivano pochissimo di casa. I cadaveri sono stati scoperti dopo che un famigliare avevano lanciato l'allarme perché da ore non riusciva a mettersi in contatto con i due.

