Padre e figlio morti su A1: ​convalidato l'arresto del camionista

È stato convalidato oggi dal gip del tribunale dil'arresto del camionista bulgaro di 59 anni accusato di aver provocato l'incidente in cui mercoledì, lungo l'A1 tra Orvieto e Fabro, sono morti padre e figlio, di 33 e 10 anni, originari della provincia di Caserta. Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare nel carcere di vocabolo Sabbione, a Terni.All'uomo viene contestato il reato di omicidio colposo plurimo. L'arresto era stato eseguito in flagranza dalla polizia stradale di Orvieto, viste le gravi conseguenze dell'incidente e sulla scorta degli accertamenti svolti. In base alla ricostruzione della polizia, il cinquantanovenne - risultato negativo sia ai test antidroga che antialcol - avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, il cui rimorchio avrebbe agganciato l'auto che lo stava sorpassando, con a bordo le due vittime e la moglie e madre dei due, rimasta ferita. Entrambi i mezzi hanno poi preso fuoco.