Padre Dondoli, la 19enne ascoltata in Procura: dai legali 70 domande. «Non ha disturbi psichiatrici»

La ragazza 19 anni, presunta vittima di abusi da parte di don, è stata oggi ascoltata in incidente probatorio a Firenze: padre Dondoli è il sacerdote di Fiorenzuola indagato per violenza sessuale dopo la denuncia della giovane alla Procura di Firenze. La deposizione è durata circa 2 ore e mezza ed è avvenuta in modalità protetta.La difesa del sacerdote ha formulato alla presunta vittimaalle quali la ragazza ha risposto: secondo quanto spiegato dal legale di don Dondoli, avvocato Francesco Stefani, a giudizio della difesa le risposte fornite avrebbero confermato che la giovane sarebbe socialmente integrata, autonoma e in grado di mantenersi da sola. Circostanze che sarebbero in contraddizione con la perizia psichiatrica presentata dal consulente della procura, secondo la quale la giovane sarebbe affetta da disturbo dipendente di personalità, patologia caratterizzata da una pervasiva dipendenza psicologica da altre persone e della quale il sacerdote avrebbe approfittato per commettere gli abusi di cui è accusato.Per don Dondoli nelle scorse settimane il pm Benedetta ha chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare è prevista per il 4 dicembre. In quella sede, spiega l'avvocato Francesco Stefani, la difesa depositerà al gup una perizia psichiatrica di parte sostenendo che la presunta vittima non sarebbe affetta da alcun disturbo della personalità, e chiederà contestualmente al giudice di nominare un suo perito per effettuare una nuova perizia psichiatrica in incidente probatorio.