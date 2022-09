Padova, uomo si barrica in casa: «Forse è armato». Paura tra i residenti, giallo sui motivi

Paura ieri sera a Padova in zona San Giuseppe, a due passi dall'aeroporto, in via Crimea: polizia, carabinieri e vigili del fuoco sono accorsi con un grande spiegamento di forze per via di un uomo barricato in casa, probabilmente armato. Come racconta il quotidiano Il Gazzettino, i militari avrebbero circondato l'edificio in attesa di capire se trattare con l'uomo una resa o intervenire con la forza.

Grande silenzio e bocche cucite da parte degli investigatori, con pochissime informazioni trapelate su quanto stava accadendo. Oscuri anche i motivi che avrebbero spinto l'uomo a barricarsi in casa, così come la presenza di eventuali ostaggi: paura tra gli abitanti della zona, solitamente un quartiere tranquillo, che su consiglio delle forze dell'ordine si sono chiusi anche loro in casa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA