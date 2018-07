Gli chiedono il biglietto del tram. Senegalese prende a pugni e morsi 3 controllori

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PADOVA - Rissa domenica mattina in Corso del Popolo, alla fermata del tram nel cuore di: un 21enne senegalese ha preso a morsi e pugni tre controllori dell'Aps, l'azienda di trasporto pubblico locale della città veneta, che gli avevano chiesto di mostrare il biglietto. Il primo controllore è stato preso a pugni, i colleghi arrivati per placare la lite sono stati picchiati e morsi. Il 21enne è stato arrestato dalle forze dell'ordine, chiamate dagli altri viaggiatori sotto choc per quanto accaduto.