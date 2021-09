Scomparso da Padova a 18 anni, l'ultimo messaggio agli amici: «Non me ne vogliate, non so se ci rivedremo ancora»

«Non me ne vogliate, non so se ci rivedremo ancora, vi voglio bene per sempre»: è stato questo l'ultimo messaggio che ha scritto Henry Amadasun, un ragazzo 18 enne, residente a Cadoneghe, in provincia di Padova, scomparso sabato sera, poco prima di mezzanotte. Dopo aver salutato gli amici nel luogo di ritrovo di sempre, è tornato a casa in bicicletta per poi sparire. L’intera comunità del paese è in apprensione.

Leggi anche - Cacciatore spara a un cinghiale, ma l'animale reagisce e lo uccide

«Henry quando è scomparso indossava una t-shirt e un paio di jeans. I genitori e gli amici dicono che il 18enne era tranquillo, frequentava la scuola con buon profitto e non si era mai messo nei guai» si legge nell'appello sulla pagina facebook di "Noi poliziotti per sempre".

Gli amici si sono subito allarmati e insieme ai genitori hanno dato il via alle ricerche nei campi e nei canali. La bicicletta del giovane è stata ritrovata vicino all’arena di Cadoneghe. Domenica i sommozzatori dei vigili del Fuoco si sono calati nel Brenta e oggi sarà la prefettura a coordinare il lavoro di vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA