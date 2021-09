Padova, scappano senza pagare il conto: il pub posta l'immagine sui social e lancia l'ultimatum «vi diamo tre giorni per saldare»

Scappano senza pagare il conto, con la scusa di dover fumare una sigaretta, ma le telecamere li inchiodano. Tre ragazzi sono fuggiti da un pub senza pagare il conto e il locale lancia l'ultimatum sui social: «Vi diamo tre giorni per saldare il conto».

È accaduto alla Busa dei Briganti di Padova, noto pub molto frequentato. I tre giovani non avevano fatto i conti con le telecamere di sorveglianza che li hanno ripresi mentre scappavano senza pagare il conto. I proprietari del locale, quindi, hanno deciso di pubblicare le foto pixelate dei tre furbetti sui social, lanciando l'ultimatum.

Il post dei titolari è molto chiaro: «Questi sono dei 'clienti' che nella serata di ieri hanno pensato bene di venire al pub, consumare, e andare via senza pagare. Tutto questo dopo due anni di pandemia, in cui il comparto della ristorazione e della birra artigianale sono riusciti a sopravvivere solo tra immensi sacrifici, facendo l'impossibile per restare in piedi. E adesso, che arriva una mezza boccata d'ossigeno, zac! Dobbiamo beccarci pure i furboni di turno», si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del pub.



«Furboni - aggiungono i proprietari - perché andare via senza saldare il conto costituisce reato di insolvenza fraudolenta, punibile con fino a due anni di carcere o, più ragionevolmente, con una multa da 516€ a persona. Furboni perché abbiamo le riprese, girate dalle telecamere di sicurezza, che li riprendono durante la cena, nel momento in cui si alzano 'per andare a fumare', e durante l'intrepida fuga. Furboni perché abbiamo anche il nome di uno di loro. Cari ladri, avreste dovuto architettare meglio questo 'colpo del secolo', dal bottino di ben 72€!».

Infine l'ultimatum rivolto ai tre: «Vi offriamo la possibilità di venire di persona a saldare il conto, entro tre giorni, o nel caso in cui vi vergognaste troppo della bravata per mostrare le vostre facce qui al locale, ad effettuare un versamento dell'importo corrispondente sul nostro IBAN. Trascorso il termine, sporgeremo regolare denuncia alle autorità competenti. E non ovviamente per recuperare l'importo risibile della vostra impresa epica, non per il valore delle birre e dei panini che avete consumato, ma perché all'uscita di un periodo come gli ormai quasi due anni che abbiamo vissuto, ci si aspetterebbero almeno un po' di rispetto e di solidarietà umana. 'Ne usciremo migliori', dicevamo. E invece».

