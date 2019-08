Mamma 43enne ricoverata per un malore, muore dopo un giorno senza un perché

Dolore e sconcerto, ad Abano e Montegrotto, per la prematura scomparsa di Stefania Orsi, 43 anni, dipendente dell'hotel Mioni Royal San della Città di Bertha, che si è spenta nella tarda mattinata di venerdì all'ospedale di Padova. Una morte ancora senza un perché. Vi era stata ricoverata il giorno prima, dopo avere accusato un improvviso malore. E' spirata poco prima di mezzogiorno. Ignote, al momento, le cause del decesso che ha lasciato sgomenti il compagno Fabio Pugliese e la figlia della coppia di appena otto anni e i genitori Piergiuseppe e Ornella. «Siamo sconvolti mormora al telefono il padre -. Non sappiano cosa l'abbia uccisa. Attendiamo gli esiti dell'autopsia». A stroncare in poche ore la 43enne sarebbe stato un aneurisma che ha portato a un collasso cardiocircolatorio. Ma spetterà nei prossimi giorni al medico legale fare completa chiarezza. Lunedì 12 Agosto 2019, 09:19

