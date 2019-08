Paurosa carambola nella notte: auto esce di strada e si rovescia. Morto un 36enne

Tragico incidente ieri 17 agosto, in tarda serata, a Tribano (Padova) in via Olmo. Una Opel Astra station wagon è uscita di strada da sola, senza coinvolgimento di alcun altro veicolo, rovesciandosi più volte. L'auto è rotolata a lungo nei campi. Il conducente, Loris Giavara, 36 anni, residente a San Martino di Venezze, nel Rodigino, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Monselice-Schiavonia, ma è deceduto poco dopo per le gravissime ferite riportate nella paurosa carambola.



Le cause della fuoruscita autonoma di strada sono in corso di accertamento.



Domenica 18 Agosto 2019, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA