Tifosi azzurri ritrovano e riconsegnano la borsa con i soldi a una ragazza. In cambio chiedono solo un «Forza Napoli»

L'ultimo incredibile episodio di tifo azzurro arriva lontano da Napoli, direttamente da Padova. Giorgia Schiavon, giovane padovana, appena uscita dalla palestra non si è accorta di aver perso la sua borsetta con dentro carte di credito, documenti, chiavi di casa e pure 200 euro. Realizzato il danno quando ha aperto il portabagagli della sua auto, ha ricevuto una chiamata dalla sua banca perché una giovane coppia di ragazzi napoletani aveva ritrovato il suo piccolo tesoro.



Secondo quanto raccontato dalla stessa ragazza a Il Mattino di Padova, Giorgia in cuor suo pensava, con molto pregiudizio, che i soldi non li avrebbe più riavuti, ma almeno avrebbe rivisto i documenti e tutto il resto. Quando ha incontrato i ragazzi che l’avevano rintracciata, invece, è rimasta stupita dal fatto che dentro la pochette ci fosse proprio tutto, fino all’ultimo centesimo.



Decisa a ringraziare, avrebbe voluto offrire una "ricompensa" a quei ragazzi così gentili ma uno di loro le ha avanzato una particolare richiesta: un video nel quale ringraziarli urlando un semplice «Forza Napoli». Giorgia è stata al gioco, come raccontato lei al Mattino di Padova lo ha quasi urlato e poi ha sentito la voglia di ingraziarli ancora raccontando l'episodio al giornale.