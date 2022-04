Bimbo di 6 anni ha una crisi respiratoria e muore: era positivo al Covid

Tragedia in provincia di Padova dove un bimbo di 6 anni, positivo al Covid, è morto per una crisi respiratoria. Questa mattina il piccolo, che viveva con i genitori e la sorellina a Codevigo (Padova), non riusciva più a respirare. Era positivo dal 27 aprile, a seguito di un tampone effettuato a Chioggia: i genitori hanno chiamato il 118 e i sanitari hanno trovato il piccolo già privo di conoscenza.

Il bambino purtroppo è deceduto durante il trasporto verso l'ospedale ed è arrivato già senza vita, poco prima delle 6 del mattino, al Pronto Soccorso Pediatrico dell'Azienda Ospedale Università di Padova: il pm di turno ha disposto l'autopsia. Apparentemente il bambino sarebbe morto per una grave crisi respiratoria causata dal Covid.

