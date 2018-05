Crolla contenitore con 90 tonnellate di acciaio fuso: 4 operai gravissimi, ustioni su tutto il corpo

L'incidente alle Acciaierie Venete si è verificato durante la fase di spostamento del contenitore di acciaio fuso stamattina, intorno alle 7,50. In quel momento si è rotto il perno di un contenitore da cui sono partiti schizzi di acciaio a circa 1600 gradi che hanno investito i quattro operai. Il più grave, un 43enne di origine romena residente a Cadoneghe (Padova) e dipendente delle Acciaierie Venete, ha riportato ustioni su quasi il 100% del corpo. Secondo il personale sanitario che l'ha stabilizzato sul posto le funzioni vitali, nonostante la grande gravità delle ustioni, sarebbero intatte. L'operaio è stato elitrasportato all'ospedale di Cesena dove si trova un centro specializzato in Grandi Ustionati. Ferito anche un altro dipendente delle Acciaierie, un 40enne di origine moldava ma residente a Padova che è stato portato in Azienda ospedaliera. A rimanere coinvolti nel grave incidente anche due dipendenti della ditta di manutenzione «Ayama», un 35enne di Dolo e un operaio di 39 anni di origine francese ma residente a Santa Maria di Sala. Anche loro sono stati ricoverati nell'ospedale civile di Padova.



«Nello stringerci alle famiglie dei lavoratori coinvolti, condanniamo da subito l'accaduto, di cui faremo le valutazioni del caso, ricordando che nel recente passato avevamo già richiesto che non ci fosse promiscuità tra la movimentazione delle siviere e i dipendenti». Così la Fiom-Cgil nazionale sull'incidente alle Acciaierie di Padova.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro operai feriti, ustionati, dei quali tre che versano in gravissime condizioni: questo il bilancio del tremendoavvenuto questa mattina poco prima delle otto alledi Corso Francia, aLa dinamica dell'incidente nella catena di lavorazione non è ancora chiara: un contenitore dicontenentesarebbeper la rottura di un perno, gli schizzi di magma avrebbero quindi investito i quattro operai: il più grave è stato trasportato nel reparto grandi ustionati di Cesena. Sul posto, oltre ai pompieri, i carabinieri e lo Spisal.