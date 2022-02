Over 50, stretta green pass sul luogo di lavoro: da martedì cambia tutto

«Da martedì 15 febbraio c'è l'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro: è una strategia giusta e mirata . È un provvedimento mirato per le persone over50 non vaccinate che più rischiano di essere ospedalizzate se infettate. Obbligo per over50 è una scelta giusta che ci mette nelle condizioni di guardare con più fiducia nei prossimi mesi». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3. «Dobbiamo ancora insistere per vaccinare, più asciughiamo l'area dei non vaccinati più il Paese è in sicurezza», ha aggiunto.

«Stiamo piegando la curva» della pandemia, ma «non ne siamo ancora fuori e dobbiamo tenere i piedi ben piantati per terra». L'avviso ai naviganti è del ministro della Salute Roberto Speranza, proprio mentre si alza più forte la voce di chi, dall'opposizione come la leader di FdI, Giorgia Meloni, ma anche da settori della maggioranza, chiede un allentamento delle restrizioni anti Covid, a cominciare dal green pass, visti i dati incoraggianti di contagi e, negli ultimi giorni, vittime. In 24 ore si sono registrati 191 decessi; per trovare un numero di morti giornaliero sotto i 200 bisogna risalire allo scorso 9 gennaio, quando erano stati 157.

La galassia no vax, intanto, si è data appuntamento per una manifestazione domani al Circo Massimo, alla vigilia dell'entrata in vigore del divieto per gli ultracinquantenni di accedere al posto di lavoro senza certificazione verde rafforzata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 22:22

