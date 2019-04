Dj Osvaldo morto a 41 anni: era papà di due gemellini, lacrime al funerale

C’erano davvero tutti per l'ultimo saluto a Osvaldo Dell'Anna, dj amato e conosciutissimo nella movida salentina e pugliese che si è spento ieri a soli 41 anni. In prima fila, increduli, i titolari e gestori dei club e delle discoteche più esclusive e frequentate del Salento e della Puglia, i dj, gli speaker, i barman e i pr. C'erano sopratutto tanti, tantissimi giovani ai suoi funerali che si sono celebrati nel pomeriggio a Surbo, con il paese si è stretto attorno alla famiglia del musicista. Osvaldo Dell’Anna è deceduto dopo aver lottato per cinque mesi contro un male devatsante e incurabile.



A officiare le esequie Don Mattia Murra: l’omelia, toccante e struggente, invece l'ha tenuta Don Stefano Spedicato, sacerdote surbino, parroco di Novoli, amico e padre spirituale di Osvaldo, della moglie Maura e dei due piccoli gemellini di pochi mesi cui è toccata la triste sorte di aver conosciuto il papà poco prima della morte. In apertura la lettera dall'arcivescovo emerito di Lecce Domenico Umberto D'Ambrosio che nelle scorse settimane in ospedale aveva incontrato lo sfortunato dj. Una giornata triste per il salento, che ha perso una delle sue voci della notte. Ancor più triste per Surbo, che perde un cittadno amato e un giovane papà. Ultimo aggiornamento: 4 Aprile, 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA